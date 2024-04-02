Важное 02 апреля 2024, 09:55 Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области из-за дронов у границы региона Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности РИА «Новости»

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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности из-за обнаруженных у границы региона беспилотников. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

Все силы и средства привели в повышенную готовность. Губернатор подчеркнул, что сигнал носит информационный характер, и призвал жителей не паниковать. Он напомнил, что на жизнедеятельности региона режим воздушной опасности не сказывается. Артамонов посоветовал следить за оперативной обстановкой в официальных каналах правительства и МЧС по области и на канале «Липецкое время».

В ночь на 2 апреля в Липецкой области уже объявляли режим воздушной опасности, и причиной также стали замеченные вблизи региона беспилотные летательные аппараты. Примерно через полтора часа режим сняли. Вечером 1 апреля об опасности атаки беспилотников объявили в Воронежской и Курской областях.