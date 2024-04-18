Происшествия 18 апреля 2024, 07:23 Ночью приграничье России атаковали ракетами, БПЛА и воздушными шарами Минобороны: силы ПВО сбили ракеты «Точка-У», Vampire, БПЛА и воздушные шары РИА «Новости»

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Украинские военные ночью 18 апреля выпустили по территории России 20 беспилотников, 19 реактивных снарядов системы RM-70 Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и две оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Из сбили в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях, сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба.

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В Белгородской области нейтрализовали 19 реактивных снарядов RM-70 Vampire, 16 дронов, два малоразмерных воздушных шара и столько же ракет «Точка-У». Еще три шара и один беспилотник засекли в Воронежской области. В Ростовской области уничтожили три беспилотника.

Сигнал ракетной опасности в Белгороде остановили около четырех часов утра. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 21 воздушной цели.