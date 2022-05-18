Режим КТО ввели в одном из районов Махачкалы

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на территории Ленинского района Махачкалы с 02:45 18 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Дагестану.

«Руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета в соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 — ФЗ „О противодействии терроризму“ принято решение о введении правового режима контртеррористической операции», — уточнили в ведомстве.

​​​​​В последний раз режим КТО в Махачкале (тогда — в Советском районе) вводили в марте 2021 года после нападения сторонника международных террористов на силовиков.

С 11 апреля «желтый» уровень объявили шесть регионов России. На данный момент он сохраняется в граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в двух приграничных районах Воронежской области и на севере Крыма. В конце апреля режим был снят в Краснодарском крае.