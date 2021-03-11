Режим КТО ввели в Махачкале

Режим КТО ввели в Советском районе Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета по городу.

«11 марта в ходе проведения в Республике Дагестан оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о подготовке одним из сторонников МТО (международной террористической организации — прим. ред.) преступления террористической направленности», — заявили в НАК.

В связи с этим утром 11 марта начальник управления ФСБ России по Республике Дагестан принял решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы.

Национальный антитеррористический комитет по Махачкале заявил, что силовики ведут спецоперацию по задержанию бандита, который оказался сторонником международных террористов. Его обнаружили в частном доме. Преступнику предложили сложить оружие и сдаться, но он в ответ открыл огонь по правоохранителям.

«Силы правопорядка принимают необходимые меры, спецоперация вступила в активную фазу», — говорится в официальном сообщении НАК.