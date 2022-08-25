Режим ЧС ввели в Ухте из-за лесных пожаров

Режим ЧС ввели в городе Ухте в Республике Коми из-за лесных пожаров. Об этом сообщила городская администрация в социальной сети «ВКонтакте».

«На территории МОГО „Ухта“ введен режим „Чрезвычайная ситуация“ для принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров. Ситуация находится на особом контроле главы Ухты», — проинформировала администрация.

Сообщается, что пожар в районе Ухты не несет угрозы для населенных пунктов и промышленных объектов. Для защиты гражданских построек и линии газопровода «привлечены силы МЧС в достаточном количестве».

Ранее стало известно, что только за среду, 24 августа, в лесах Московской области было потушено 16 пожаров. В регионе стоит жаркая сухая погода, что ежедневно приводит к новым возгораниям.

Возгорания 24 августа были зафиксированы в Ногинском (четыре пожара), Виноградовском (один пожар), Луховицком (один пожар), Московском учебно-опытном (два пожара), Клинском (один пожар), Егорьевском (два пожара), Орехово-Зуевском (два пожара) и Истринском лесничествах (три пожара). Обстановка остается сложной. До 28 августа в лесах Московской области введено ограничение на посещение. Об этом же ранее говорил губернатор Андрей Воробьев.