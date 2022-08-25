Еще 16 возгораний потушили в лесах Подмосковья за сутки

В регионе стоит жаркая сухая погода, что ежедневно приводит к новым возгораниям в лесах Подмосковья. Только за среду, 24 августа, было потушено 16 пожаров.

«Вчера на землях лесного фонда Московской области ликвидировано 16 возгораний на общей площади 10,14 гектара. Самыми сложными стали три пожара в Ногинском лесничестве, которые произошли недалеко друг от друга вблизи населенного пункта Бисерово. К вечеру открытое горение было ликвидировано», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Однако ночные температуры остаются высокими, почва не успевает остывать. С самого утра на месте вчерашних пожаров в Ногинске работают специалисты, которые проливают территорию и деревья водой.

Возгорания 24 августа были зафиксированы в Ногинском (четыре пожара), Виноградовском (один пожар), Луховицком (один пожар), Московском Учебно-опытном (два пожара), Клинском (один пожар), Егорьевском (два пожара), Орехово-Зуевском (два пожара) и Истринском лесничествах (три пожара). Обстановка остается сложной. До 28 августа в лесах Московской области введено ограничение на посещение. Об этом же ранее говорил губернатор Андрей Воробьев.