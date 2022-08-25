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    25 августа 2022, 13:40

    Еще 16 возгораний потушили в лесах Подмосковья за сутки

    Мария Мурашова

    В регионе стоит жаркая сухая погода, что ежедневно приводит к новым возгораниям в лесах Подмосковья. Только за среду, 24 августа, было потушено 16 пожаров.

    Еще 16 возгораний потушили в лесах Подмосковья за сутки

    «Вчера на землях лесного фонда Московской области ликвидировано 16 возгораний на общей площади 10,14 гектара. Самыми сложными стали три пожара в Ногинском лесничестве, которые произошли недалеко друг от друга вблизи населенного пункта Бисерово. К вечеру открытое горение было ликвидировано», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

    Однако ночные температуры остаются высокими, почва не успевает остывать. С самого утра на месте вчерашних пожаров в Ногинске работают специалисты, которые проливают территорию и деревья водой.

    Возгорания 24 августа были зафиксированы в Ногинском (четыре пожара), Виноградовском (один пожар), Луховицком (один пожар), Московском Учебно-опытном (два пожара), Клинском (один пожар), Егорьевском (два пожара), Орехово-Зуевском (два пожара) и Истринском лесничествах (три пожара). Обстановка остается сложной. До 28 августа в лесах Московской области введено ограничение на посещение. Об этом же ранее говорил губернатор Андрей Воробьев.