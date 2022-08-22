Воробьев поручил организовать регулярную проверку в Подмосковье из-за лесных пожаров

Высокий уровень пожарной опасности сохраняется в регионе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов и МЧС тщательно контролировать обстановку.

«Я обращаю внимание глав территорий, особенно южных, юго-восточных и торфяных территорий, так их назову, на то, что необходимо быть предельно внимательными и взаимодействовать с МЧС, пожарными в части мониторинга и контроля. Сейчас они как никогда должны быть на очень регулярном и высоком уровне», — сказал губернатор.

Глава МЧС региона Сергей Полетыкин добавил, что сейчас очаги рязанских пожаров находятся в более чем в 100 километрах от границы. Он также отметил, что площадь очагов возгораний в Подмосковье снизилась на 5% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

«Всего с начала пожароопасного сезона в Московской области возникло 215 очагов природных пожаров, что на 5% меньше», — заявил Полетыкин.

Среди пожаров оказалось 194 лесных и 21 — торфяной. Количество травяных при этом снизилось на 32%, сообщил глава МЧС. Он добавил, что главной причиной возгораний по-прежнему остается человеческий фактор.

Причиной подавляющего количества лесных пожаров был и остается человеческий фактор. Нарушение элементарных правил пожарной безопасности, особенно после введения особого противопожарного режима Сергей Полетыкин.

Обстановка в Рязанской области

Напряженная обстановка остается в Рязанской области — там 97 пожарных и 29 единиц техники из Подмосковья помогают ликвидировать последствия возгораний.

«Работают они в районе поселка Голованово и деревни Ольгино. Полевой лагерь развернут с учетом всех систем жизнеобеспечения — это и отдых, и приготовление пищи», — рассказал он.

Глава подмосковного МЧС добавил, что по диспетчерской линии обстановку в Рязани уточняют каждые три часа. По состоянию на 12:00 22 августа специалисты зафиксировали семь очагов, два из которых уже локализовали.

«На случай ухудшения обстановки у нас создан резерв. Это аэромобильная группировка с привлечением 170 человек личного состава и 25 единиц техники, плюс поливомоечных машин от МинЖКХ», — доложил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал потенциально опасные территории Подмосковья в связи с лесными пожарами. Это Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Коломна и Шатура.