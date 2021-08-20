Режим ЧС ввели в Сарове из-за пожаров в Мордовском заповеднике

Режим ЧС вновь ввели в Сарове из-за пожаров в Мордовском заповеднике. В периметре города находится несколько очагов возгорания.

В четверг, 19 августа, из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовского заповедника перекинулся на территорию ЗАТО Саров. Было принято решение повторно ввести режим ЧС в городе. Глава Сарова сделал это для привлечения дополнительных ресурсов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

В ведомстве сообщили, что несколько очагов возгорания зафиксированы в черте города. Пожарные работают в районе третьего завода, чтобы не допустить распространение пожара на промышленную зону. Для тушения выделены два пожарных поезда, подключена авиация — Ил-76 Росгвардии и вертолет Ми-8.

Пожар в Мордовском заповеднике начался 3 августа. Через четыре дня огонь распространился на территорию Нижегородской области, после чего в Сарове был введен режим ЧС, чтобы не допустить огонь до ядерного центра. Пожар 8 августа перешел на городскую зону, но 9 августа был уже ликвидирован.