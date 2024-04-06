Происшествия 06 апреля 2024, 08:02 Более 2,5 тысячи жилых домов подтопило в Оренбургской области Пресс-служба МЧС

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В Оренбургской области подтопленными оказались 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.

Эвакуировали 4208 человек, из них в пунктах временного размещения находятся 427.

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По данным мэра Орска Василия Козупицы, защитная дамба получила повреждения в двух местах. Людей эвакуируют из микрорайона Старый город. К счастью, предварительно, никто не пострадал.

В ряде районов Орска приостановили электроснабжение. С последствиями ЧП борются более 500 спасателей, используя 125 спецмашин и 75 плавсредств. В Орске действует режим чрезвычайной ситуации.

Те, кого затронул паводок, имеют право на материальную помощь. Каждый, кто в результате ЧП частично утратил имущество первой необходимости, получит 25 тысяч рублей, а те, кто утратил имущество полностью, — 50 тысяч рублей. Если найдутся те, чьему здоровью оказался причинен вред средней или высокой степени тяжести, им выплатят до 400 тысяч рублей. В случае причинения легкого вреда здоровью сумма составит 200 тысяч.

Разрушенная дамба попала на видео.