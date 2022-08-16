Режим ЧС ввели в Крыму после диверсии на военном складе

Власти полуострова Крым ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера после детонации боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, написало РИА «Новости».

«Мы находимся в режиме чрезвычайной ситуации», — заявил он.

При этом пресс-служба руководителя республики уточнила, что режим ЧС введен с учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе полуострова.

Возгорание на складе хранения боеприпасов в селе Майское произошло утром 16 августа. Аксенов сообщал, что два человека пострадали. Из зоны происшествия эвакуировали около двух тысяч человек.

Сдетонировавшие боеприпасы повредили железнодорожное полотно, из-за чего семь поездов задержалось в пути. Также повреждения получили жилые дома, линии электропередачи и ЛЭП.

На данный момент железную дорогу восстановили, но движение по ней возобновится после того, как специалисты проведут необходимые мероприятия, связанные с безопасностью маршрута, написал RT.

Министерство обороны России сообщало, что причиной детонации стала диверсия, подробности пока не известны.