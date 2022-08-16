Аксенов сообщил об эвакуации почти двух тысяч человек в Джанкойском районе Крыма

Около двух тысяч человек эвакуировали из зоны происшествия в Джанкойском районе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «России 24». Он подчеркнул, что здоровью и жизни людей ничего не угрожает.

В своем Telegram Аксенов уточнил, что жители сел Азовское и Майское временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Их обеспечили всем необходимым. Средства для это выделили из резервного фонда, добавил глава Крыма.

По информации Аксенова, в результате ЧП в Джанкойском районе пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. По словам политика, на месте происшествия также находятся заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко, глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко, администрация поселения, сотрудники МЧС и военные.

По данным Минобороны РФ, сегодня утром на огороженной площадке для хранения боеприпасов в Джанкойском районе произошло возгорание, после чего произошла детонация. Обстоятельства и причины случившегося установят специалисты, сообщила газета «Известия».