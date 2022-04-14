Один человек пострадал при обстреле эвакуированного села под Белгородом

Житель эвакуированного села Журавлевка пострадал в результате обстрела со стороны Украины. Мужчина получил легкое осколочное ранение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К сожалению, в Журавлевке есть пострадавший. Это местный житель 37 лет. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что после выздоровления мужчины будут выяснять, почему тот остался дома после объявления режима чрезвычайной ситуации. Ранее Гладков уточнял, что в связи с действующим режимом ЧС всех людей вывезли из Журавлевки.

Под обстрел попала и Брянская область. Сразу девять снарядов попали по районному центру Климово, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Они знали куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью, и почти 100 домам нанесен ущерб различной степени тяжести», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор уже сообщал, что после обстрела семь человек попали в больницу. Среди раненых оказались ребенок и беременная девушка.