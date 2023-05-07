Происшествия 07 мая 2023, 18:57 Режим ЧС ввели на территории всей Тюменской области из-за пожаров Губернатор Александр Моор ввел режим ЧС на территории всей Тюменской области из-за пожаров Пресс-служба МЧС

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории всей Тюменской области из-за природных пожаров. Решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор. Обращение к жителям он опубликовал в Telegram-канале.

Обстановка, связанная с пожарами, — очень напряженная, подчеркнул глава. Ежедневно появляются новые очаги ландшафтных и лесные пожаров. Ситуацию усугубляет сухая погода и сильный ветер. Температура воздуха в регионе достигает +27 градусов, следует из данных центра погоды «Фобос».

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По словам Моора, возгорания в большинстве случает происходят по вине людей. Жители разводят костры, жарят шашлыки, сжигают сухую траву на участках. Все это приводит к сильным возгораниям, которые трудно потушить. Природные пожары быстро распространяются, пламя может переброситься на жилые дома.

«Только вместе мы сможем победить стихию. С учетом складывающейся обстановки мной принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области», — сообщил губернатор.

Лесные пожары тушат и в Свердловской области. Сгорели десятки участков в одном СНТ, людей эвакуируют. Огонь распространяется на проезжую часть трасс, не давая машинам проехать. Площадь возгорания превысила 33 тысячи гектаров.