Происшествия 07 мая 2023, 14:42 Огненная ловушка. Из-за лесных пожаров под Свердловском сгорели десятки участков, людям нечем дышать НТВ: лесные пожары в Свердловской области уничтожили десятки построек, людей эвакуируют Unsplash

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В Свердловской области горит уже 20 тысяч гектаров леса. В одном из СНТ огонь уничтожил десятки участков: от построек и хозяйств почти ничего не осталось. Из села Первомайское эвакуировали 400 человек, сообщил телеканал НТВ.

«Страшно. Мы всю ночь сегодня у подъезда на чемоданах сидели», — рассказала одна из жительниц.

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В огненной ловушке оказались сразу несколько населенных пунктов. Люди жалуются, что им нечем дышать — повсюду стоит дым. В некоторых местах открытое пламя перекинулось на дорогу, не давай проехать машинам.

«Сверху регион похож на долину гейзеров», — передал канал.

Спасатели стараются не подпустить огонь к жилым домам, но очень сложно противостоять стихии. Порывы ветра достигают 27 метров в секунду, пламя быстро распространяете.

Площадь лесных пожаров в Свердловской области утром 7 мая превысила 33 тысячи гектаров. В тушении задействовали 496 единиц спецтехники, пришлось привлечь вертолеты МЧС и Минобороны, а также самолеты Ил-76 и Бе-200.

При этом некоторые беспечные свердловчане, невзирая на действующий режим ЧС, радуют себя шашлыком — традиционным майским блюдом. НТВ сообщил, что за разведение огня им грозит штраф до 60 тысяч рублей, а если разведенные костер станет причиной масштабно пожара — то уголовная ответственность.

Все оставшиеся праздничные выходные дни в Свердловской области ожидается ветреная погода, писал «ФедералПресс». Столбики термометров будет показывать +14…+19 градусов. При этом в нескольких регионах возможны дожди.