Происшествия 07 мая 2023, 20:14 «Огненные смерчи» во время лесных пожаров заметили в Курганской области Жители Курганской области заметили «огненные смерчи» во время лесных пожаров в регионе РИА «Новости»

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Жители Курганской области стали свидетелями «огненных смерчей», сообщил Telegram-канал Baza. Издание опубликовало кадры с огнем и дымом из региона, охваченного лесными пожарами.

Сильный ветер поднял в воздух пламя, распространившееся в лесах и полях Курганской области.

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Вечером 7 мая огонь подобрался к деревням Юлдус и Кодское, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Там уточнили, что в Юлдусе пожар перекинулся на 20 жилых домов и здание школы. В результате ЧП никто не пострадал.

«Школу пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять», — рассказали в ведомстве.

Из пригорода Кургана из-за сложившейся ситуации начали эвакуировать людей. Жителей вывели также из микрорайона Тополя, поселков Увал, Смолино и находящихся рядом СНТ.

По словам эксперта по пожарной безопасности МЧС по Подмосковью Виталия Бойко, часто именно люди становятся виновниками возникновения природных пожаров. Он добавил, что зачастую жители пренебрегают правилами, поэтому среди населения нужно повышать уровень культуры пожарной безопасности.