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    13 июля 2020, 08:52

    Режим ЧС ввели на Таймыре из-за разлива авиационного топлива

    Александра Ломейко

    Более 44 тонн авиационного топлива разлилось на Таймыре. Оно попало в безымянное озеро. В регионе ввели режим ЧС муниципального масштаба, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

    «В связи с разливом авиационного топлива в поселке Тухард введен режим ЧС муниципального характера», — заявили в пресс-службе районной администрации. Сообщение процитировал «Интерфакс».

    Разлив топлива удалось локализовать силами аварийных бригад. В ручье, который соединяет два озера, установили три заграждения. В ликвидации последствий ЧП участвуют 53 человека и десять единиц техники.

    СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

    Предварительно установлено, что днем 12 июля при перекачке топлива с баржи на производственный склад в поселке Тухард произошла разгерметизация трубопровода.

    Авиационное топливо разлилось по территории вертолетной площадки и прилегающей к ней территории. Всего его вылилось свыше 44 тонн.

    Трубопровод принадлежит компании «Норильсктрансгаз». «По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива», — заявили на предприятии.

    Топливо попало в безымянное озеро площадью около 600 квадратных метров, уточнили в администрации Таймырского района Красноярского края.