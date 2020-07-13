Режим ЧС ввели на Таймыре из-за разлива авиационного топлива

Более 44 тонн авиационного топлива разлилось на Таймыре. Оно попало в безымянное озеро. В регионе ввели режим ЧС муниципального масштаба, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

«В связи с разливом авиационного топлива в поселке Тухард введен режим ЧС муниципального характера», — заявили в пресс-службе районной администрации. Сообщение процитировал «Интерфакс».

Разлив топлива удалось локализовать силами аварийных бригад. В ручье, который соединяет два озера, установили три заграждения. В ликвидации последствий ЧП участвуют 53 человека и десять единиц техники.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно установлено, что днем 12 июля при перекачке топлива с баржи на производственный склад в поселке Тухард произошла разгерметизация трубопровода.

Авиационное топливо разлилось по территории вертолетной площадки и прилегающей к ней территории. Всего его вылилось свыше 44 тонн.

Трубопровод принадлежит компании «Норильсктрансгаз». «По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива», — заявили на предприятии.

Топливо попало в безымянное озеро площадью около 600 квадратных метров, уточнили в администрации Таймырского района Красноярского края.