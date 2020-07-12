Из-за разгерметизации трубопровода на Таймыре разлился авиакеросин

Разгерметизация трубопровода произошла при перекачке авиационного топлива в районе поселка Тухард 12 июля, около 11.15. ЧП продлилось около 15 минут, разлилось до 20 тонн топлива.

«На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет», — уточнили в пресс-службе.

Работы по перекачке топлива приостановлены. Сейчас предпринимаются все возможные меры для наискорейшего сбора разлитого топлива.

Компания организовала внутреннее расследование и направила информацию в МЧС.

Ранее в Норильске завершился первый этап масштабной экспертизы после разлива нефтепродуктов в июне. Эксперты выясняют, повлияло ли ЧП на уклад жизни и промыслы коренных малочисленных народов Севера, которые ведут охоту и рыбалку на этих территориях. Также им нужно установить, затронуло ли происшествие на ТЭЦ-3 зоны миграции оленей.

Делегация коренных малочисленных народов Таймыра посетила место разлива нефтепродуктов рядом с ТЭЦ-3 в Норильске. Она хотела посмотреть, как идет ликвидация последствий.