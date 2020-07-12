По предварительным данным, топливо разлилось из-за разгерметизации трубопровода при перекачке авиационного керосина из баржи на реке Большая Хета на производственный склад. Топливо вытекло на грунт, но не попало в реку.

На месте ЧП работают аварийные службы. Угрозы жизни и здоровью людей на территории нет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», сообщили на сайте краевого Следственного управления СК России.

Следователи установят причины и условия происшествия. Кроме того, специалисты оценят соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды.

Разгерметизация произошла при перекачке авиационного топлива 12 июля, около 11:15. Она продолжалась приблизительно 15 минут. Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива. «Норникель» проводит внутреннее расследование.