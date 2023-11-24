Происшествия 24 ноября 2023, 15:03 Режим ЧС отменили в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС Сальдо: в Херсонской области отменили режим ЧС после повреждения Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Режим чрезвычайной ситуации в Херсонской области, введенный 6 июня после катастрофы на Каховской ГЭС, отменили. В регионе завершили ликвидацию последствий подтопления из-за действий украинских войск, заявил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Ликвидация основных последствий подтопления, вызванного разрушением Каховской плотины, завершена», — указал он.

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По словам Сальдо, экстренные службы освободили от воды 22 населенных пункта. В области осушили улицы и здания, убрали завалы мусора и осуществили санитарную обработку.

Кроме того, в регионе полностью восстановили связь. А электроснабжение удалось наладить в 16 населенных пунктах. Также в ряде городов и сел пробурили новые скважины.

«В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 миллионов рублей», — подчеркнул Сальдо.

Ранним утром 6 июня ВСУ ударили по Каховской ГЭС, в результате начался стремительный спуск воды. Жертвами ЧС стали более 40 человек. Военкоры «Русской весны» показали спутниковый снимок почти исчезнувшего водохранилища.