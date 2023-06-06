Происшествия 06 июня 2023, 11:48 Разрушение Каховской ГЭС не сможет помешать ВС РФ защитить левобережье Днепра — Сальдо Сальдо: ЧП с Каховской ГЭС не помешает защите левобережья Днепра в Херсонской области

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Разрушение Каховской ГЭС привело к стоку в Днепр большого, но не критичного объема воды, заявил в Telegram врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что случившееся никак не помешает российским силам защитить левобережье.

По словам Сальдо, крупная эвакуация жителей Херсонской области из-за ЧП с ГЭС не потребуется.

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«Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен», — подчеркнул он.

Отдельно он обратил внимание, что из-за разрушения конструкций станций оказались смыты сельхозполя вдоль побережья Днепра, также была нарушена гражданская инфраструктура.

«Киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом „контрнаступлении“», — констатировал Сальдо.

Врио главы Херсонской области подчеркнул, что попытки властей Украины ни к чему не приведут.

«С нами вся Россия», — заключил он.