08 апреля 2024, 17:03
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской области из-за паводка
Курганский губернатор Шумков ввел режим ЧС из-за угрозы паводка
Повышение уровня воды в реке Тобол в ближайшее время составит 11 метров. В сложившихся условиях губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации и призвал жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки, к срочной эвакуации.
Шумков отметил, что под угрозой прихода большой волны уже этой ночью находится Звериноголовский округ, поэтому жителям медлить нельзя.
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«Ущерб переживем. Берите детей, пожилых и маломобильных родственников, животных, документы, вещи и уезжайте к родным и близким в незатопляемые территории или в ПВРы. Уходите из своих домов, расположенных вблизи поймы, немедленно», — призвал жителей губернатор.
Он добавил, что дальше вода распространится по другим населенным пунктам, включая столицу региона. В таких условиях большая волна придет в правую и центральную часть Кургана, а также микрорайоны Восточный и Кулацкий.
Глава региона подчеркнул, что объем воды чрезвычайный, поэтому жителям лучше не рисковать и позаботиться о своей безопасности прямо сейчас.
Курганская область стала третьим регионом России, где из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации. На такой шаг уже пошли власти Оренбургской области, где сильно пострадал город Орск, а также власти Тюменской области — там прихода паводка еще ожидают.
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Курганская область
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