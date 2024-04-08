Происшествия 08 апреля 2024, 17:03 Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской области из-за паводка Курганский губернатор Шумков ввел режим ЧС из-за угрозы паводка

Читать 360tv в

Повышение уровня воды в реке Тобол в ближайшее время составит 11 метров. В сложившихся условиях губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации и призвал жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки, к срочной эвакуации.

Шумков отметил, что под угрозой прихода большой волны уже этой ночью находится Звериноголовский округ, поэтому жителям медлить нельзя.

Реклама

«Ущерб переживем. Берите детей, пожилых и маломобильных родственников, животных, документы, вещи и уезжайте к родным и близким в незатопляемые территории или в ПВРы. Уходите из своих домов, расположенных вблизи поймы, немедленно», — призвал жителей губернатор.

Он добавил, что дальше вода распространится по другим населенным пунктам, включая столицу региона. В таких условиях большая волна придет в правую и центральную часть Кургана, а также микрорайоны Восточный и Кулацкий.

Глава региона подчеркнул, что объем воды чрезвычайный, поэтому жителям лучше не рисковать и позаботиться о своей безопасности прямо сейчас.

Курганская область стала третьим регионом России, где из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации. На такой шаг уже пошли власти Оренбургской области, где сильно пострадал город Орск, а также власти Тюменской области — там прихода паводка еще ожидают.