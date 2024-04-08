Эксклюзив 08 апреля 2024, 15:58 «Куда возвращаться, непонятно». Жители Орска заявили о затоплении единственного жилья Жители затопленных районов Орска потеряли единственное жилье

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Находящийся на территории старого Орска поселок Форштадт сильнее всех пострадал от наводнения, вызванного прорывом дамбы. Местные жители в комментарии «360» заявили, что эвакуировались с минимумом вещей, а теперь потеряли единственное жилье.

Подступающая вода

Многодетная мать Ольга отметила, что ее дом первым полностью ушел под воду. Но еще до срабатывания предупреждающих сирен женщина успела вывести детей на машине.

«О том, что идет волна, что есть угроза затопления, нам никто не сообщал до последнего. Я в 16:00 ходила на дамбу и смотрела, до поднятия воды оставалось два метра. Тогда на месте из руководителей никого не было, а наш градоначальник говорил, что все замечательно и никакой паники нет», — рассказала собеседница «360».

Спустя три часа она снова вернулась к дамбе. Вода уже подступала, а на место приехали чиновники и сотрудники экстренных служб.

«Я запаниковала, детей в машину посадила и уехала. Около 19:20 начала выть сирена», — поделилась Ольга.

Телеканал «360»

Женщина добавила, что после эвакуации детей к свекрови ей пришлось вернуться домой за документами.

Взять какие-то вещи Ольга не успела, так как коммунальные службы начали отключать газ и электроснабжение. Вместе с домом жительница Орска потеряла свое хозяйство из 50 куриц.

Женщина пояснила, что птиц девать было некуда. Выпускать их из сарая она посчитала бесполезным, так как куры все равно бы утонули.

Собеседница «360» поделилась кадрами своего утонувшего дома. Она подчеркнула, что вода пока остается в поселке и в ближайшее время ее ухода можно не ждать.

Еще одна жительница города отметила, что ее семья, в которой трое детей, взяла только кота и документы, и то не все.

«Техника, мебель, вещи — все осталось дома. Это единственное жилье у нас, как и у большинства людей. Куда возвращаться, непонятно», — заявила собеседница «360».

Погибшие собаки

Еще одна жительница поселка Форштадт Кристина заявила, что во время потопа успела забрать детей и отвести к родителям. Муж в это время находился на охоте.

«Муж вчера плавал, много собак на крышах и в форточках висят — уже погибшие. Такая ситуация страшная, но это еще не конец, потому что, когда вода сойдет, еще только предстоит оценить эти последствия», — подчеркнула Кристина.

Телеканал «360»

Женщина добавила, что большая часть людей выбежали из домов в чем были, некоторые не взяли с собой ничего, включая домашних питомцев.

Жизнь на горе

Дом Светланы находится на горе, поэтому вода до ее жилья пока не дошла и эвакуироваться женщина не стала. Она отметила, что в ее район приехали жители затопленных частей города. Многие остались жить в машинах, а воду готовят на кострах.

«Люди плачут, потому что многие остались практически без жилья. Трое суток дом стоит под водой и его больше не будет, потому что он сгниет», — заявила Светлана.

Она пояснила, что раньше жила в Форштадте и после каждого наводнения меняла доски в доме, потому что те начинали гнить. Но это происходило после того, как вода стояла всего сутки. В этот раз она остается в городе уже четвертый день.