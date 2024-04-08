Происшествия 08 апреля 2024, 15:13 Режим ЧС ввели в Тюменской области из-за паводков Губернатор Тюменской области сообщил о введении режима ЧС из-за паводков Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Власти Тюменской области вводят режим ЧС в регионе из-за неблагоприятного прогноза по паводку. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

По его словам, сейчас обстановке на реках «контролируемая». Однако профильные службы наблюдают постепенный подъем уровня воды из-за таяния снега.

Реклама

Росгидромет предупредил о высоком уровне воды в реках Ишим и Тобол. Оперативные службы готовы к чрезвычайным ситуациям из-за разлива рек.

Моор подчеркнул, что в группировку спасателей в регионе вошли более 12 тысяч человек. В случае необходимости они могут задействовать более 2,6 тысячи единиц техники и почти 200 единиц плавсредств.

В Тюменской области также организуют пункты временного размещения жителей, подытожил губернатор.

Ранее режим ЧС ввели в Оренбургской области. В регионе сильнее всего от паводка пострадал город Орск.