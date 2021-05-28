Renault сбил женщину с ребенком на остановке в Истре

Иномарка сбила женщину с ребенком на остановке в Истре. Подробности ДТП «360» сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла в 10:07. Легковой автомобиль Renault пытался уйти от столкновения с трактором, выехал на обочину и совершил наезд на женщину с семилетним ребенком, которые стояли на остановке общественного транспорта.

«Женщина получила травмы и была госпитализирована. У ребенка зафиксированы ушибы и ссадины», — добавили в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции. Водитель иномарки не скрылся с места ЧП.

Накануне крупная авария с рейсовым автобусом произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина в Санкт-Петербурге. Водитель съехал с дороги и протаранил фонарный столб. Верхняя часть автобуса повисла над землей на высоте нескольких метров.

По данным МЧС, в салоне находились 10 пассажиров, травмы получили пять человек. Госпитализация никому из них не потребовалась. Момент ДТП попал на видео. Проверку по факту аварии начала прокуратура Красносельского района.