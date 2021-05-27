Автобус врезался в фонарный столб в Санкт-Петербурге

Автобус врезался в столб в Санкт-Петербурге. СМИ пишут о 10 пострадавших, но эта информация еще уточняется.

По данным телеканала РЕН ТВ, ДТП произошло на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и медики.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что передняя часть автобуса повисла на столбе над землей. Как пишет сайт телеканала, водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Информации о причине ДТП пока нет.