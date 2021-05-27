Авария с автобусом в Петербурге попала на видео. Он завис в воздухе

В Санкт-Петербурге автобус влетел в столб и повис над землей на высоте нескольких метров. Момент ДТП сняла камера наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как пассажирский автобус на приличной скорости съезжает с дороги и врезается в световую опору.

Авария произошла утром 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. Прокуратура Красносельского района организовала проверку обстоятельств ДТП.

«Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе при проведении медицинского освидетельствования водителя», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным СМИ, в аварии пострадали 10 человек, водитель находится в тяжелом состоянии. Точной информации о получивших травмы пока нет. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и медики.