Эксклюзив 25 августа 2023, 18:22 Автомобиль каршеринга сбил ребенка на юге Москвы Источник «360»: на Братеевской улице в Москве машина каршеринга сбила ребенка РИА «Новости»

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В Южном округе Москвы автомобиль каршеринга сбил ребенка. Также в машине заблокирован человек, сообщил источник «360».

По его данным, в пятницу, 25 августа, в Братееве во дворе жилого дома произошло дорожно-транспортное происшествие с участием арендованной машины. Водитель авто сбил 13-летнего подростка.

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О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Прибывшие на место ДТП правоохранители установят все причины и обстоятельства случившегося.

Накануне в Москве на улице Толбухина автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавшего увезли в больницу.

Ранее женщину, сбившую трех детей на пешеходном переходе в Москве, освободили по УДО. ДТП произошло в июле 2021-го года. Башкирова ехала за рулем Mazda, отвлеклась на телефон и не заметила троих детей, переходивших дорогу. В результате двое из них погибли, одного доставили в медучреждение.