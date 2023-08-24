24 августа 2023, 18:20
Машина сбила человека на пешеходном переходе на западе Москвы
В Москве на улице Толбухина автомобиль сбил человека на пешеходном переходе
В Западном округе Москвы пешеход попал под колеса автомобиля прямо на «зебре». Пострадавшего увезли в больницу, сообщил источник «360».
По его данным, в четверг вечером, 24 августа, на улице Толбухина водитель автомобиля сбил прохожего. ДТП произошло прямо на пешеходном переходе.
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Источник уточнил, что на место прибыли сотрудники полиции и скорая. Пострадавшего увезли в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.
В ситуации разбираются автоинспекторы. Судя по кадрам видео, пешехода сбили на машине марки Volkswagen. Все причины и обстоятельства случившегося установят правоохранители.
Ранее в Северо-Западном округе Москвы грузовой автомобиль сбил пенсионерку. На место аварии выехали представители экстренных служб.
Кроме того, в Москве установили личность водителя BMW, который влетел в машину депутата госдумы Андрея Гурулева. Им оказалась глава департамента счетной палаты России Светлана Меркушина.
ДТП
Москва 2023
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