Эксклюзив 24 августа 2023, 18:20 Машина сбила человека на пешеходном переходе на западе Москвы В Москве на улице Толбухина автомобиль сбил человека на пешеходном переходе

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В Западном округе Москвы пешеход попал под колеса автомобиля прямо на «зебре». Пострадавшего увезли в больницу, сообщил источник «360».

По его данным, в четверг вечером, 24 августа, на улице Толбухина водитель автомобиля сбил прохожего. ДТП произошло прямо на пешеходном переходе.

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Источник уточнил, что на место прибыли сотрудники полиции и скорая. Пострадавшего увезли в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

В ситуации разбираются автоинспекторы. Судя по кадрам видео, пешехода сбили на машине марки Volkswagen. Все причины и обстоятельства случившегося установят правоохранители.

Ранее в Северо-Западном округе Москвы грузовой автомобиль сбил пенсионерку. На место аварии выехали представители экстренных служб.

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