Происшествия 18 февраля 2023, 21:50 Ребенок получил травмы во время прохождения квеста в Москве Прокуратура Москвы контролирует обстоятельства получения девочкой травм на квесте Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Читать 360tv в

Подросток получил травмы во время прохождения квеста в Москве. Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, сообщила пресс-служба столичного ведомства в Telegram.

Все произошло, 16 февраля. Во время прохождения квеста на Волгоградском проспекте 13-летняя девочка получила множественные ушибы и ссадины. Подростку оказана медицинская помощь.

Реклама

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также дача юридической оценки действиям ответственных лиц, в том числе по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, контролируется прокуратурой Москвы», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Реклама

Осенью в квест-руме на юго-востоке столицы произошел пожар. Пресс-служба московской прокуратуры показала кадры, на которых запечатлено начало возгорания. Сотрудник квеста держал в руках поджигающее устройство, после чего залез по клетке наверх и что-то поджег. В клетке находились дети, на них начали капать раскаленные горящие капли от обтянутого пленкой потолка комнаты квестов. Один из подростков получил ожог четвертой степени. В разговоре с «360» мать потерпевшего рассказала, ее ребенку предстоит операция.