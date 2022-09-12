«Сверху капал горящий пластик». Мать пострадавшего ребенка в квест-руме в Москве рассказала о его состоянии | 360°

Эксклюзив 12 сентября 2022, 13:30 Поделиться Telegram

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Viber «Сверху капал горящий пластик». Мать пострадавшего ребенка в квест-руме в Москве рассказала о его состоянии Подросток в Москве получил ожог четвертой степени при пожаре в квест-руме РИА Новости

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Один из подростков, оказавшийся в квест-руме на юго-востоке Москвы во время пожара в помещении для игры, получил ожог четвертой степени, ему предстоит операция. Об этом «360» сообщила мама ребенка Екатерина.

«Хотим, чтобы виновных привлекли к ответственности. Сын чувствует себя непросто, у него четвертая стадия ожога предплечья, завтра операция», — заявила женщина.

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По ее словам, в злополучный день дети зашли в квест-рум, чтобы поиграть. Организаторы подожгли баллон с воспламеняющейся жидкостью, однако пламя разошлось по потолку, который оказался обтянут обычной пленкой.

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«Пленка на потолке загорелась, дети заперты. Они ломали дверь, у сына горела одежда, сверху капал горящий пластик. Пламя баллона оказалось выше всех ожиданий. Они сломали дверь в итоге», — продолжила женщина.

Екатерина уточнила, что вместе с ее сыном в квест-руме находились еще пять человек. Скорая помощь прибыла на место не сразу.

«Мы ехали 40 минут, скорая, видимо, ехала вместе с нами. Сами сотрудники квест-рума оказывали помощь, пока врачи ехали. Видимо, возбудили уголовное дело, Следственный комитет работает», — заключила женщина.

Мужчина по имени Расим, отец двух братьев, которые также оказались в квест-руме, рассказал, что его дети не получили никаких травм во время пожара.

«Они нормально, в школу пошли. Травм не получили физических. Они там просто присутствовали, с ними все нормально. Сказали, что физически все нормально и беспокоиться не о чем», — заявил он.

При этом Расим отметил, что в ближайшее время у родителей запланирована встреча с организаторами квест-рума.

«У нас запланирован разговор с организаторами квеста, он будет серьезным», — сказал мужчина.

Возгорание в помещении квест-рума произошло накануне. Подростков заперли в комнату. Они должны были зажечь газовую лампу. За происходящим снаружи наблюдали взрослые. В итоге баллон взорвался, пламя охватило помещение и с потолка начал капать расплавившийся пластик.

Следственный комитет проведет проверку по факту происшествия.

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