Происшествия 11 марта 2023, 18:56 Ребенок из Магнитогорска час пролежал на улице без сознания с пробитой головой Ural Mash: в Магнитогорске 10-летний мальчик час пролежал на улице с разбитой головой freepik

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Десятилетний ребенок из Магнитогорска целый час пролежал на улице без сознания с разбитой головой. О случившемся рассказал Telegram-канал Ural Mash.

Сообщается, что мальчик разбил голову, когда гулял с другом. Они нашли на улице огромную льдину и решили разбить ее об стену на мелкие кусочки. В итоге от льдины откололся огромный кусок и попал прямо в голову одному из школьников.

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Потеряв сознание, ребенок час пролежал на улице. А после этого решил соврать родителям и сказать, что лед сам упал на него с крыши.

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Узнав о происшествии, мать мальчика обратилась с жалобой в полицию. Но вскоре ей пришлось забрать заявление, так как стала известна правда.

Ранее стало известно о драке в московской школе, которая закончилась для одного из участников реанимацией. Десятиклассник повалил своего одноклассника, после чего несколько раз ударил, в том числе рукой по голове. Мальчику понадобилась операция. Отец пострадавшего рассказал, что в школе была группа учащихся, которая травила заведомо более слабых, включая его сына.