Эксклюзив 10 марта 2023, 14:36 «Один из участников в реанимации». Ученики московской школы устроили драку на перемене Источник «360»: драка между учениками школы в Москве началась из-за оскорбления родных

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Днем 9 марта в столичной школе на востоке города случилась драка. Она началась после того, как один из участников конфликта оскорбил родственников другого, рассказал источник «360». По его информации, сейчас пострадавший находится в отделении реанимации.

«Драка произошла из- за оскорбления родных одного из участников. Сейчас один [из них] в реанимации, по моей информации», — заявил источник.

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По его словам, за подравшимися учениками никогда не замечали ссор и конфликтов с применением силы.

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В пресс-службе столичного СК сообщили, что между школьниками ранее уже возникали разногласия, а пострадавшего доставили в одну из больниц Москвы. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают директора школы, учителей и очевидцев драки.

По данным московской прокуратуры, в школе сцепились ученики 2006 года рождения. Надзорное ведомство взяло под контроль ход и результаты проверки произошедшего.

Директор школы рассказал «Известиям», что конфликт случился после переписки двух учеников 10-го класса. По словам руководителя образовательного учреждения, школьники подрались на перемене после второго урока, их разняли учителя. Издание уточнило, что пострадавшему диагностировали перелом костей черепа.