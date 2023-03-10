Общество 10 марта 2023, 16:24 Пострадавшего в драке школьника из Москвы начали готовить к операции Отец пострадавшего в драке школьника: врачи готовят сына к операции Telegram

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Пострадавшего в результате драки в одной из столичных школ начали готовить к операции, рассказал РИА «Новости» его отец. Он добавил, что намерен привлечь к ответственности напавшего на его сына школьника.

Медики уже побрили голову школьнику и готовят к операции. Сейчас он находится под капельницей. По словам собеседника агентства, ученики враждовали давно. В школе была группа учащихся, которая травила заведомо более слабых, включая пострадавшего.

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«Это не первый раз, такое было и несколько недель назад, и было такое, что устраивались телефонные звонки моей жене, ей угрожали», — рассказал мужчина.

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По его словам, обидчики «более взрослыми», они не интересовались учебой, а его сын был самым небольшим в своем классе. Отец мальчика признался, что раньше на школьников не писали заявления в полицию, но в этот раз обязательно сделают это, чтобы привлечь их к ответственности — подростки уже достигли уголовно-наказуемого возраста.

Драка случилась в школе на востоке Москвы. Нападавший повалил ученика 10-го класса, после чего несколько ударил, в том числе рукой по голове.