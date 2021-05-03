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    03 мая 2021, 12:05

    Ребенок играл в машине и насмерть сбил свою мать в Курской области

    Александр Блинов

    Шестилетний мальчик в городе Щигры Курской области играл в машине и надавил на педаль газа, после чего насмерть сбил свою мать. Об этом детский омбудсмен Наталья Листопадова рассказала радиостанции «Говорит Москва».

    Ребенок играл в машине и насмерть сбил свою мать в Курской области

    Мать мальчика вышла из машины и оставила в замке ключ зажигания. В автомобиле ВАЗ-21074 находился ребенок, который сел за руль. Машина не стояла на ручном тормозе. Несовершеннолетний завел авто и надавил на газ. В результате он задним ходом сбил свою 28-летнюю мать. Женщина умерла.

    Уполномоченная по правам ребенка в Курской области рассказала, что это многодетная семья и на учете в органах профилактики не состояла. Сейчас омбудсмен находится на связи с полицией и СК.

    Ранее в Кургане подросток решил вместе с друзьями покататься на отцовской машине, но не справился с управлением и врезался в дерево. Мальчика и его приятеля госпитализировали.

    В апреле в Новочеркасске автомобиль с подростками на полной скорости врезался в дерево. В машине находились шестеро несовершеннолетних. Пятеро погибли на месте, единственный выживший был доставлен в реанимацию, но впоследствии и он скончался.