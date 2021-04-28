Подростки из Кургана на отцовской машине въехали в дерево

Курганские подростки врезались в ствол дерева. Сидевший за рулем ребенок потерял управление. Водителя и одного из ехавших в салоне госпитализировали. Об этом сообщил «Царьград».

Авария с участием отечественной машины случилась в Кургане 26 апреля. ВАЗ-211140 управлял подросток 16 лет. Мальчик без спроса взял ключи от машины отца, не имея на руках водительских прав.

Недолгое время мальчик ехал по улице Ястржембского, однако вскоре перестал владеть ситуацией на дороге и врезался в дерево. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.