Умер шестой подросток, который попал в ДТП в Новочеркасске

Единственный выживший в ДТП с подростками в Новочеркасске скончался в больнице. С 18 апреля, когда произошла авария, он находился в коме — мальчик так и не смог прийти в себя.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

«В семь часов из „травмы“ написали, мальчик умер. Он не вышел (из комы — прим. ред)», — процитировало агентство слова собеседника.

ДТП произошло около 04:30 18 апреля в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. Автомобиль с шестью подростками на полной скорости врезался в дерево. Пятеро школьников погибли на месте, еще один в тяжелом состоянии попал в больницу.

Двум девочкам и четырем мальчикам было 14-16 лет. Подросток, который управлял машиной, накануне отмечал день рождения — родители отвезли его и друзей на квест. Ребята вернулись уже вечером и разошлись по домам. Родители именинника к тому моменту уже заснули. Тогда от взял с тумбочки ключи от машины и снова собрал друзей, чтобы вместе покататься на машине. Известно, что они распивали алкоголь, которое им купил какой-то прохожий.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В городе объявили траур по погибшим, а также пообещали провести профилактическую работу с местными школьниками и их родителями.