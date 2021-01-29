Мощный циклон атаковал Приморье. Видео

В Приморье в четверг вечером пришел активный снежный циклон. В некоторые районы края он принес месячную норму осадков. Местные жители начали активно делиться роликами в соцсетях.

На одном из них можно увидеть, как снегоуборочную машину сносит ветром. Транспорт пытается проехать вперед, но его заносит в разные стороны. Собрать снег он так и не смог.

Еще один пользователь заснял, как он едет по трассе. Из-за метели не видно ближайших машин. Саму дорогу тоже сильно замело. Ситуация была крайне сложная, несмотря на работу спецтехники.

На следующих кадрах можно увидеть, что после циклона многие машины оказались почти полностью засыпаны снегом. В некоторых дворах автомобили сложно отличить от сугробов.

По данным региональной Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Приморского края зарегистрировано 77 ДТП. Из них 71 — с пострадавшими. Больше всего аварий произошло во Владивостоке.

«Два человека погибли, шесть получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 159 автомобилей. По сравнению с аналогичным днем прошлого года рост по количеству ДТП составил 45%», — сообщили в пресс-службе УМВД по Приморью.

По данным Гидрометцентра, циклон находится на северо-востоке Японского моря, в пятницу днем он продолжит смещаться в восточном направлении, к острову Хоккайдо. На большей части территории края продолжится снегопад. Сильный ветер сохранится на юго-востоке и побережье — до 18-23 метров в секунду, у мысов порывы будут достигать до 33 метров в секунду.

Накануне жителей Владивостока попросили оставаться дома, а автомобилистов — не садиться за руль без острой необходимости. В Приморье на 28–29 января объявили штормовое предупреждение.