«Родительский контроль» предложили ставить на российские сим-карты по умолчанию

На российских сим-картах предложили по умолчанию подключать режим «Родительских контроль». С инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Омбудсмен предложила провайдерам мобильной связи при оформлении родителями сим-карт для детей сразу предоставлять функцию родительского контроля. Это поможет исключить доступ к запрещенной информации.

«Именно мобильные устройства для выхода в интернет подростки используют чаще всего», — рассказала Кузнецова РИА «Новости».

По ее мнению, для повышения безопасности детей в интернете важно сопровождать несовершеннолетних, которые оказались вовлечены в деструктивные группы.

С каждым ребенком нужно работать индивидуально, чтобы понять причины, по которым он начал интересоваться подобным контентом. В таких случаях омбудсмен предлагает обеспечить детей дополнительным образованием или увлечь их хобби. Но самое главное — стараться быть к ним ближе и часто общаться.

9 февраля отмечают Всемирный день безопасного интернета.

В России хотят добавить видео в программу «Доступный интернет», включающее бесплатный доступ к «облегченным версиям» социально значимых сайтов. Таким образом будет продвигаться отечественный контент, который конкурировал с платформой YouTube.