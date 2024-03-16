Происшествия 16 марта 2024, 08:48 Реактивный украинский беспилотник «Стриж» уничтожили в Брянской области Губернатор Богомаз: ПВО сбила реактивный БПЛА «Стриж» в Брянской области Александр Богомаз / Telegram-канал

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Система противовоздушной обороны уничтожила украинский реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж» в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом. Разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — написал он.

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В среду, 13 марта, дежурные средства ПВО в Брянской области ликвидировали восемь беспилотников самолетного типа. Богомаз отмечал, что никто среди местного населения не пострадал.

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