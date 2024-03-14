Происшествия 14 марта 2024, 19:15 ВСУ атаковали школу в брянском селе Богомаз: боевики ВСУ обстреляли школу и частные дома в Брянской области РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали село Соловьевка Климовского района. Под обстрелом оказалась школа и частные дома, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших нет», — отметил он.

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В результате обстрела повреждения получило здание школы и несколько жилых домовладений, хозяйственных построек и объекты коммунальной инфраструктуры. Богомаз отметил, что оперативные службы уже работают на месте.

В минувшую среду российские военные ликвидировали восемь БПЛА над четырьмя районами Брянской области. Богомаз поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.

В течение 14 марта Белгород и другие районы области несколько раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ. По последним данным, число пострадавших от атак достигло 17 человек.