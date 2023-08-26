Происшествия 26 августа 2023, 02:00 Разведка Великобритании предположила, что Пригожин действительно умер РИА «Новости»

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Сотрудники британских разведывательных служб предполагают, что бизнесмен Евгений Пригожин действительно погиб после крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области. Информацию об этом опубликовали на сайте министерства.

«Еще нет однозначных доказательств того, что Пригожин был на борту. Известно, что он принимает исключительные меры безопасности. Однако высоко вероятно, что он действительно мертв», — сказано в публикации.

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В ведомстве отметили, что смерть Пригожина разрушит стабильность в частной военной компании «Вагнер».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что доказательств гибели Евгения Пригожина пока нет. Ситуация прояснится после проведения генетических исследований. По словам представителя Кремля, результаты экспертизы покажут общественности после их появления.

Самолет Евгения Пригожина разбился вечером 23 августа под Тверью. Он летел из Санкт-Петербурга в Москву.