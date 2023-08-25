Эксклюзив 25 августа 2023, 12:25 Ресторатор, основатель ЧВК, бизнесмен. Кем был Евгений Пригожин? Обозреватель «360» Бер проследил путь Пригожина от заключенного до бизнесмена

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, по предварительным данным, погиб в авиакатастрофе. Его путь был непростой: в молодости он отсидел в тюрьме, но потом встал на ноги и стал влиятельным бизнесменом. Обозреватель «360» Иван Бер разобрался в биографии предпринимателя.

Далее — его прямая речь.

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С чего все начиналось

Пригожин родился в Ленинграде в 1961 году, учился в школе-интернате со спортивным уклоном. Евгений рано остался без отца, его воспитанием, кроме матери, которая работала медиком, занимался отчим — инструктор по лыжному спорту.

В 17 лет, после школы, получил два условных года за кражу. Но это не послужило парню уроком, и до окончания первого назначенного срока он получил 12 лет тюрьмы по нескольким хулиганским статьям. На этом спорт и обучение в институте закончились.

Предприимчивый характер как раз начал развиваться в тюрьме. Евгений Пригожин стал бригадиром заключенных, вместе они занимались изготовлением сувенирной продукции и зарабатывали на этом хорошие деньги. Желание физически развиваться осталось, поэтому Пригожин в камере занимался спортом в свободное от сувенирного бизнеса время. Сокамерники вспоминают, что Пригожин очень много читал и выбирал в основном научную литературу. Отношение к жизни, возможно, сформировалось с тех пор философское.

На свободе Евгений Пригожин оказался уже в 29 лет

Его освободили досрочно, но он отсидел почти весь срок, за исключением пары лет. Поступил в институт на фармацевта, но до конца не доучился. В начале 1990-х с головой ушел в бизнес.

Первым компаньоном стал отчим. Вместе с Пригожиным он открыл несколько маленьких ларьков с хот-догами — по тем временам эта уличная западная кухня считалась необычной, как в кино, поэтому «пригожинские хот-доги» пользовались спросом. Бывший одноклассник Евгения Викторовича узнал, чем занимается Пригожин, и позвал к себе управляющим в сеть супермаркетов с 15%-ной долей в этом бизнесе.

Можно считать, что в бизнес Пригожин попал по-настоящему в 1993 году. С тех пор он искал, основывал и придумывал новые полезные и прибыльные проекты.

Успешный ресторатор

Большой коммерческий успех пришел к Пригожину в 1995 году. В 34 года он открыл винный бар-магазин, а уже через год — еще один проект, после которого Пригожина знали в Петербурге по имени.

Ресторан «Старая таможня» в здании Кунсткамеры стал первым элитным рестораном в этом городе. Привлекало и место, и антураж, и подача, и качество блюд, поэтому в ресторан стали приезжать первые лица Северной столицы. Пригожин понял, что это то, что ему нужно, — качественное место для отдыха с хорошей кухней. Поэтому продолжил экспериментировать, открывать сети ресторанов, обращал внимание на то, что людям нравится в оформлении места, какие заказы блюд повторяются чаще и чего не хватает.

«Повар Путина»

В 2001 году удачным бизнесом для Евгения Пригожина стал плавучий ресторан в Петербурге — «Новый остров». Президент России Владимир Путин выбрал это место для проведения переговоров с французским лидером Жаком Шираком, а после там же проходила встреча с американским коллегой Джорджем Бушем-младшим. Вот откуда в Сети фотографии Пригожина в смокинге, где он лично подает блюда Владимиру Путину и Джорджу Бушу. Оттуда и пошло прозвище Пригожина «повар Путина». Хотя поваром он никогда не был ни у кого. Эту информацию подхватывали украинские ЦИПСО-каналы и добавляли, что Пригожин не просто повар, а мастер приготовления блюд из человечины. В такое, разумеется, охотно верят по другую сторону Днепра.

Нужен праздник — обращайтесь к Пригожину

Основав свою фирму «Конкорд», Евгений Пригожин делает упор на проведение выездных мероприятий.

К нему отправляли заказы на организацию школьного питания — сначала в родном для него Петербурге, а после — в Москве. В 2000-е он обслуживал крупные мероприятия в Кремле, инаугурацию президента. В 2010-х получил контракт на питание солдат и офицеров от Министерства обороны РФ.

ЧВК «Вагнер»

Об основании ЧВК Вагнер Евгений Пригожин никогда не заявлял. Никто даже не подозревал, что это такое. Собственно, сама фамилия Пригожина ассоциировалась совершенно с другим человеком из мира шоу-бизнеса.

Только в 2022-м Евгений Пригожин признался, что «Вагнер» — это его собственное детище. На тот момент ЧВК существовала уже несколько лет.

Все началось с поездки Евгения Пригожина в Донбасс в 2014 году. Тогда предприниматель хотел собрать группу военных из ЛНР и ДНР, способных защитить русских в регионе, после чего понял: надо организовать свою компанию.

Изначально это была малочисленная армия в 250 человек. Командиром был Дмитрий Уткин с позывным Вагнер — оттуда и пошло название ЧВК. Как раз этот отряд Дмитрия Уткина всего за несколько лет превратился в эффективную, многочисленную, хорошо подготовленную частную армию. Подразделений стало настолько много, что военные ЧВК смогли принимать участие в боевых действиях в разных точках земного шара. Везде, где требовалась помощь опытных отрядов, — Сирия, Африка, Донбасс. Не удивлюсь, если локаций больше, просто мы об этом не знаем.

Кстати, в целях личной безопасности Евгений Пригожин не признавался некоторое время, что имеет отношение к ЧВК «Вагнер». В Сети в этом году появились фотографии, где Пригожин в военной форме и разных париках, с искусственной бородой и бакенбардами. Эти образы предприниматель использовал преимущественно в Сирии, чтобы отвести от себя опасность быть опознанным противником.

Евгений Пригожин стал широко известен после участия в спецоперации на Украине

Ресторанный предприниматель бодро рассказывал с автоматом на шее о продвижениях к границам ДНР, чем изрядно удивлял, находясь почти в эпицентре боевых действий. Шокировать Евгений Викторович умеет.

После событий в Ростове-на-Дону два месяца назад все мировые СМИ в основном задавались вопросом, что же будет делать Пригожин дальше. По сути, он занимался тем же самым: ресторанный бизнес и ЧВК «Вагнер». Владлен Татарский в апреле этого года погиб при теракте в одном из кафе Пригожина, которое тот любезно предоставил для общения с журналистами и поклонниками военного корреспондента.

В последнее время Пригожин работал, как обычно, в нескольких странах, причем практически одновременно. Летал из Белоруссии в Россию, из России в Африку и снова в Белоруссии. Офицеры ЧВК на белорусской территории занимались подготовкой военных, передавали боевой опыт.

Последний раз Евгений Пригожин обращался в своем интервью как раз из Африки, объявлял о наборе в свой отряд. Вероятно, на борту частного самолета вместе с Дмитрием Уткиным оказался по долгу службы.

Погиб ли Пригожин? Официальных подтверждений еще нет. Тела погибших отправлены в морг, в Москве проходит экспертиза ДНК. Сам Евгений Викторович на связь до сих пор не выходил.