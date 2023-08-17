17 августа 2023, 07:19
Разгерметизация аккумулятора авто спровоцировала пожар на востоке Москвы
Автомобиль загорелся в Гольяново ВАО Москвы, пострадал один человек
В Гольяново на востоке Москвы из-за разгерметизации аккумулятора загорелся автомобиль. Пострадал водитель, сообщил источник «360».
Пожар произошел возле административного здания на Монтажной улице, в экстренные службы позвонили в 05:24. У машины на территории автопарка произошла разгерметизация аккумуляторной батареи, занялся открытый огонь. Его потушили, а единственного пострадавшего — водителя — увезли с ожогами в больницу.
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