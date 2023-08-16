Происшествия 16 августа 2023, 23:48 Квартира загорелась в Ижевске из-за Wi-Fi-роутера МЧС: квартира загорелась в Ижевске из-за неполадок в Wi-Fi-роутере Unsplash

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Часть квартиры сгорела после замыкания в Wi-Fi-роутере в Ижевске. Об этом пресс-служба МЧС Удмуртии сообщила в Telegram-канале.

По данным ведомства, пожар произошел в 18:30, 15 августа, в пятиэтажном доме на улице Ворошилова. По предварительной версии, в роутере произошло короткое замыкание проводов, что привело к возгоранию.

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Огонь повредил вещи владельцев квартиры на площади 10 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. При этом сотрудники МЧС назвали происшествие одним из самых серьезных из четырех пожаров, которые зафиксировали в регионе за минувшие сутки.

Ранее при пожаре в квартире погиб житель Туапсе. Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Пушкина из-за непотушенной сигареты. В результате случившегося скончался 59-летний мужчина.