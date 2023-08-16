Происшествия 16 августа 2023, 23:51 Раскрыта личность владельца протаранившего дерево кабриолета на юго-востоке Москвы Baza: пострадавший в аварии кабриолет с пассажиркой принадлежит баскетболисту Telegram-канал «На МКАДе ДТП| ТТК МОСКВА»

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Врезавшийся на полной скорости в дерево на Подольской улице Москвы кабриолет Ford Mustang GT принадлежит игроку любительской баскетбольной команды «Бизоны». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Находился за рулем сам спортсмен или другой человек неизвестно. Очевидцы описали водителя как высокого молодого человека с татуировками, носящим кепку.

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По их словам, после аварии он постоял у машины и спросил у своей пассажирки, сможет ли она дойти до дома пешком. Не дождавшись ответа, водитель ушел.

Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. Пострадавшую девушку забрали прибывшие на место медики.

Источник «360» в экстренных службах столицы сообщил, что в результате аварии с кабриолетом пострадали два человека. Но госпитализация потребовалась только одному. По словам собеседника, водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Окончательные причины аварии установят сотрудники дорожной инспекции.