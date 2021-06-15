Расследованием пожара на АЗС в Новосибирске займется центральный аппарат СК

Дело о пожаре на газовой автозаправочной станции в Новосибирске передано для расследования в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин во вторник заслушал доклад исполняющего обязанности главы управления ведомства по Новосибирской области Виталия Зарипова о расследовании пожара. Для более тщательного разбирательства Бастрыкин передал дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства, написала газета «Известия».

Пожар произошел на АЗС в Новосибирске в минувший понедельник. Загорелась газовая смесь. Начали взрываться баллоны с газом, что осложняло тушение пожара. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Пострадали не менее 30 человек, среди них двое детей. У одного из пострадавших более 40% ожогов тела.

В региональном СК завели дело о нарушении требований безопасности. Задержали двоих подозреваемых: 57-летнего директора заправки и 37-летнего инженера этой АЗС.

При пожаре на АЗС в Новосибирске взрывной волной в ближайших домах выбило более 100 окон.