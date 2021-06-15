Взрыв в Новосибирске оставил без стекол ближайшие дома. Жить у АЗС опасно даже при соблюдении всех норм

В Новосибирске взорвалась газовая автозаправка. Баллоны чуть не разнесли жилые дома неподалеку, взрывной волной выбило сотню окон. В больнице оказались 17 человек, среди них двое детей. При этом АЗС, похоже, была расположена в соответствии со всеми нормами. Но против пренебрежения правилами безопасности все градостроительные требования оказались бессильны.

На частной газовой автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска 14 июня вспыхнул пожар. От огня взорвались газовые баллоны и резервуары с жидким топливом. Площадь пожара составила около 1,5 тысячи квадратных метров.

При пожаре и последовавших взрывах пострадали более 30 человек. Из них 17 были госпитализированы, семеро находятся в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. В числе прочих в больнице с ожогами лежат двое детей девяти и 12 лет, а также двое сотрудников МЧС. Кроме того, взрывной волной выбило более 100 окон в домах по соседству.

Первый замглавы ГУ МЧС по региону Евгений Лебедев объяснил, что причиной послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость. Однако губернатор области Андрей Травников выразился точнее: по его словам, причиной пожара на АЗС стало несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей.

Нормы не гарантия

Следственный комитет Новосибирской области по факту пожара возбудил уголовное дело. Был задержан инженер АЗС и директор компании «Сибгаз», арендовавшей газовую автозаправку. Последний пояснил, что не вдавался в технические подробности, а лишь следовал общему руководству. Заземление должен был проводить сотрудник АЗС.

Губернатор поручил мэру Новосибирска проверить обоснованность размещения автозаправочных станций внутри жилых кварталов. Также было решено провести проверки всех городских АЗС, сообщил ТАСС.

Согласно требованиям пожарной безопасности, минимальное расстояние от АЗС, использующих сжатый газ, до жилых домов — 35 метров, а при использовании сжиженного углеводородного газа — 60 метров. При этом санитарно-защитная зона должна быть не менее 100 метров. И, судя по интернет-картам, все эти нормы были соблюдены.

Согласно нормативам

Архитектор и урбанист, специалист по территориальному развитию и планированию города Олег Васильев рассказал «360», что существует ряд норм, которые регулируют расположение АЗС в городе. Это нормативы градостроительного проектирования и нормы пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологические нормы.

«Ведь заправки оказывают влияние на благополучие человека за счет неприятных запахов и повышенного содержания различных веществ в воздухе. Есть жестко фиксированные расстояния до объектов. Определяются они прежде всего нормами пожарной безопасности, и уменьшение этих расстояний в принципе недопустимо», — сказал Олег Васильев.

Эксперт подчеркнул, что все нормативы, которые есть в области пожарной безопасности, установлены на основании расчетов и моделирования пожаров или взрывов. Любая АЗС является источником повышенной опасности, и при проектировании учитываются варианты ущерба окружающей застройке в случае ЧП.

«Такие объекты, как правило, проходят через органы Госархстройнадзора. Кроме того, прежде чем получить разрешение на строительство, потенциально опасные объекты обязательно проходят экспертизу, порядок которой определен Градостроительным кодексом Российской Федерации», — рассказал урбанист.

Олег Васильев также пояснил: если жители считают, что потенциально опасный объект расположен с нарушениями обязательных норм, и могут это обосновать, то они вправе обратиться в Ростехнадзор, органы местного самоуправления или написать жалобу в прокуратуру.

Любопытство отставить

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в разговоре с «360» отметил, что случай в Новосибирске отлично проиллюстрировал, какую опасность может в себе таить соседство с АЗС. Поэтому при подборе жилья стоит стараться избегать заправок по соседству или как минимум не брать квартиру с окнами, выходящими на автозаправочную станцию.

«И неважно, какая это АЗС — бензиновая или газовая, ведь нарушение техники безопасности возможно везде. Если что-то все-таки случилось, главное — ни в коем случае не бежать в сторону взрыва, не смотреть, что там произошло. Такое любопытство может закончиться очень неприятными последствиями», — предупредил Алексей Водовозов.

Врач подчеркнул, что такого рода ЧП может произойти внезапно и особо подготовиться тут не получится. С коллегой полностью согласилась главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко. Она заметила, что вблизи жилых домов лучше не располагать никаких автозаправочных станций.

«При некоторых чрезвычайных ситуациях санитарно-защитные и пожарные нормы могут быть недостаточны, чтобы защитить людей. Дома должны строиться в экологически чистых местах. Но если жилье все же расположено рядом с заправкой, стоит минимизировать свое пребывание вблизи АЗС и выбирать для прогулок другие места», — сказала Татьяна Романенко.