Инженера АЗС задержали в Новосибирске по делу о пожаре

В Новосибирске задержали инженера и директора газовой автозаправочной станции, на которой накануне произошел пожар. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК.

По подозрению в нарушении правил безопасности задержали 37-летнего инженера АЗС, а также 57-летнего директора автозаправки. Следствие установило, что они не приняли должны мер при разгрузке газа. СК обратится в суд с ходатайством о заключении обоих подозреваемых под стражу.

Криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли документацию для проверки деятельности организации, соблюдения техники безопасности и требований охраны труда.

Газовая смесь загорелась на новосибирской АЗС в понедельник. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Тушение осложнялось из-за взрывов газовых баллонов и емкостей с топливом. Пострадали более 30 человек, в том числе два ребенка. У одного из пациентов более 40% ожогов тела. Ранее сообщалось, что при пожаре на АЗС взрывной волной в ближайших домах выбило более 100 окон. Будут приниматься решения о выплате компенсаций.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее сообщил, что одной из основных причин пожара считается несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля руководителей.