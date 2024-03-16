Выборы 16 марта 2024, 10:08 Хакеры провели около 160 тысяч атак на ресурсы ЦИК ЦИК: специалисты заблокировали около 160 тысяч атак хакеров Unsplash

Читать 360tv в

Специалисты заблокировали около 160 тысяч атак на ресурсы Центральной избирательной комиссии по состоянию на 15:00 по московскому времени в субботу, 16 марта. Об этом на брифинге сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«По состоянию на 15:00 заблокировали 160 тысяч атак. Основной удар был по порталу голосования — 130 тысяч атак, 141 атака — сильного уровня», — сказала она.

Реклама

Памфилова отметила, что также выявили фальшивый сайт и Telegram-канал, который якобы принадлежит ей.

Глава ЦИК отметила, что негатив на выборы президента идет из колл-центров на Украине и некоторых западных государства.

«В основном жертвами становятся юные люди. Но никто из них после нарушения закона не уйдет от ответственности, в том числе уголовной», — сказала Памфилова.

Ранее стало известно, что явка на выборах приблизилась к 48%.