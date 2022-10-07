Раненых при украинском обстреле автобуса в Дарьевке могут перевести в Крым | 360°

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Раненых при украинском обстреле автобуса в Дарьевке могут перевести в Крым

Замглавы ВГА Стремоусов: раненых при обстреле автобуса в Дарьевке могут отправить в Крым

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Тяжело раненых пассажиров автобуса, по которому ударили ВСУ в Дарьевке Херсонской области, в случае необходимости переправят на лечение в Крым. Об этом рассказал ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Конечно повезут, если тяжелые. Это всегда происходит», — заметил он.

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Пока состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Они попали в медицинские учреждения Херсонской области с осколочными ранениями.

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Украинские боевики обстреляли автобус с мирными жителями на Дарьевском мосту сегодня в 07:00. В его сторону выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS. Автобус дотла сгорел, пять человек погибли. Пострадавшим оказали экстренную медицинскую помощь — медики быстро прибыли на место трагедии.

Кирилл Стремоусов расценил происшествие как теракт. Он предположил, что наводки для боевиков осуществляют некоторые из местных жителей. Они «постоянно передают информацию, координаты, когда кто подъезжает».

ВСУ

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